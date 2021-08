Roma: approvato ultimo bilancio giunta Raggi, il 19 agosto si scioglie consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato l'assestamento di bilancio del Campidoglio con 20 voti favorevoli del M5s, 15 contrari e un consigliere che non ha partecipato al voto. In Aula Giulio Cesare, per licenziare il documento, era presente anche la sindaca Virginia Raggi, oltre a 36 consiglieri, 13 gli assenti. Si tratta dell'ultimo atto di bilancio della giunta Raggi, eletta nel giugno del 2016 con il Movimento 5 stelle. Il 19 agosto, dopo la seduta tematica sui poteri di Roma Capitale, l'Aula Giulio Cesare si scioglierà. Le prossime sedute, procederanno con atti residui già all'ordine dei lavori. "La proposta di variazione e assestamento degli equilibri di Bilancio - ha spiegato l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti - definisce le esigenze di equilibrio soprattutto in base alla copertura delle mancate entrate almeno fino al 31 dicembre. Mettiamo in sicurezza l'ente fino a fine anno". Nel corso dei lavori di oggi, che si sono svolti in streming a causa di un caso Covid, sono stati licenziati anche tre emendamenti di giunta di cui uno utile ad accantonare fondi per consentire al Campidoglio di acquisire tre ex depositi Atac che vanno all'asta per le procedure previste dal concordato preventivo: in particolare l'amministrazione capitolina ha tempo fino al 6 agosto per fare una contro offerta sull'immobile di piazza Ragusa per cui Amazon ha già messo sul tavolo 10,5 milioni di euro. (segue) (Rer)