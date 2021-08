Roma: approvato ultimo bilancio giunta Raggi, il 19 agosto si scioglie consiglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, come in oltre mille Comuni d'Italia, si vota il 3 ottobre "e quindi l'ultima seduta sarà quella del 19 agosto sulla riforma dei poteri di Roma Capitale, tema su cui io e molti consiglieri ci siamo battuti. Si è persa una occasione su questo tema in questa consiliatura. Auspico che questo evento di fine consiliatura sia utile - ha concluso De Vito - affinché la prossima consiliatura sia quella costituente affinché Roma sia dotata di poteri e risorse come le altre Capitali europee". Dalle opposizioni, oltre ai ringraziamenti agli uffici e al personale impegnato in Aula Giulio Cesare in questi anni, è arrivato un invito ad agire tempestivamente con una contro offerta sull'ex deposito Atac di piazza Ragusa. "Abbiamo deciso di non dare alibi alla giunta Raggi che già non partecipando all’asta ha messo gravemente a rischio il suo patrimonio - ha affermato il capogruppo di Fd'I Andrea De Priamo -. Ora si sbrighino a presentare la controfferta senza fare altri danni". "Ora bisogna modificare subito il Pums per destinare quei beni a mobilità sostenibile ed elettrica e aggredire i fondi del Pnrr", ha concluso il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi. (Rer)