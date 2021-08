Libia: Emergency-Open Arms, le Camere vanno in vacanza dopo voto disumano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il Mediterraneo continua a essere luogo di morte e disperazione, le Camere chiudono i lavori rinnovando il sostegno del governo italiano a meccanismo disumano di esternalizzazione frontiere e centri di detenzione illegittimi". Lo affermano Emergency e Open Arms, unite nei soccorsi in mare nel Mediterraneo, commentano il voto al Senato sul rifinanziamento della missione di cooperazione in Libia. "Con il voto di oggi, l'Italia ha perso una sfida importantissima, quella di non rendersi complici dei reati che si consumano ogni giorno nel Mediterraneo e nei campi di detenzione in Libia. Il Senato sceglie nuovamente di finanziare torture, stupri, omissioni di soccorso, respingimenti per procura, morte, senza cercare nessuna strada alternativa per gestire i flussi di chi fugge da guerra, paura e povertà - proseguono in una nota le Ong -. Nell'ultima settimana sono state centinaia le persone a rischio naufragio nel Mediterraneo, tutte soccorse o supportate dalle navi umanitarie che si trovano ad operare sole, senza alcun coordinamento europeo, spesso minacciate da miliziani che i governi europei chiamano 'Guardia costiera libica'. Sono di questi giorni le terribili immagini dell'ennesimo naufragio avvenuto a largo della Tunisia: il corpo esanime di un bimbo di 4 anni recuperato da pescatori tunisini, mentre la madre e altre donne si aggrappavano disperate all'imbarcazione in cerca di salvezza". (segue) (Com)