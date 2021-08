Rai: Fuortes, multimedialità tema strategico, intercettare nuovi modelli di fruizione del pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione dell'offerta secondo logiche multipiattaforma è un tema strategico. Lo ha detto Carlo Fuortes, neo amministratore delegato della Rai, nel corso dell'audizione davanti alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. "È ormai sempre più consolidato - ha aggiunto Fuortes - lo spostamento delle abitudini di consumo degli utenti verso forme Ip e mobili, e verso modelli di fruizione non lineari. La capacità creativa di generare contenuti fortemente identificativi costituisce l'elemento essenziale per competere". Uno degli elementi chiave per garantire la centralità del servizio pubblico, secondo Fuortes, è quello di "intercettare i nuovi modelli di fruizione del pubblico. Per fare questo intendiamo muoverci nella direzione di poter disporre di diritti di utilizzazione sul web e sulle piattaforme digitali della nostra offerta". (Rin)