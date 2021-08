Disabilità: Salvini, spiaggia senza barriere a Montesilvano è esempio da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Mare senza barriere. Ringrazio e faccio i complimenti ai gestori e ai tanti ragazzi della splendida spiaggia inclusiva di Montesilvano (Pescara) - continua il senatore in una nota - che hanno reso possibile quello che dovrebbe essere la norma e un esempio da seguire: spiagge e sole accessibili a tutti. Senza barriere. Senza ostacoli. Un ringraziamento particolare al comune di Montesilvano e al ministro Stefani che lavora ogni giorno per vivere giornate come quella di oggi". (Com)