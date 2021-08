Lazio: assessore Turismo, in collegato bilancio spinta verso futuro per migliori servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Lazio fa un grande passo avanti verso il futuro. Grazie all'approvazione nel Collegato al Bilancio di quattro articoli da me fortemente voluti la nostra Regione avvia un importante percorso di innovazione, di supporto agli enti locali e di rilancio del turismo nei nostri territori". Lo dichiara in una nota l'assessore al Turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa, della Regione Lazio Valentina Corrado. "I comuni devono essere il fulcro dell'innovazione green e tecnologica. Da questa consapevolezza nasce l'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle cosiddette smart cities, le aree urbane in cui, grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'innovazione tecnologica, si migliorano i servizi, la mobilità, la sicurezza, la sanità e la gestione di acqua e rifiuti - aggiunge Corrado -. Aiutiamo i nostri enti locali in questa trasformazione anche attraverso il coinvolgimento delle nostre imprese, Pmi e start up, e delle università mettendole in rete insieme ai comuni per lo sviluppo di progetti pilota e sperimentali. In questi mesi ho incontrato i nostri Sindaci e ascoltato le difficoltà che quotidianamente affrontano per la manutenzione di servizi essenziali per la collettività. La risposta concreta volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, ad assicurare standard più alti di sicurezza, sanità ed igiene pubblica territoriale arriva con l'istituzione di un Fondo per la manutenzione degli ascensori e dei servizi igienici pubblici rivolto ai comuni fino a 20 mila abitanti che difficilmente riescono a garantire con risorse ordinarie di bilancio. Significa offrire servizi essenziali migliori ai cittadini residenti, agli anziani e ai disabili, e anche ai turisti che visitano i centri storici dei nostri comuni", spiega Corrado. (segue) (Com)