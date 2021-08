Lazio: assessore Lavori pubblici, bene fondi per porto Civitavecchia e opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere particolare soddisfazione per l'approvazione di alcuni articoli ed emendamenti nel collegato appena votato dal consiglio. Per esempio il trasferimento a Roma Capitale della ferrovia Roma-Giardinetti, mediante decreto del Presidente, è un passo molto importante per una infrastruttura che serve un'area di Roma ad alta densità abitativa". Così in una nota l'assessore a Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri. "La legge stabilisce anche - aggiunge - che per garantire l'erogazione del servizio di trasporto ai cittadini, nel periodo transitorio la Regione Lazio continuerà ad onorare il contratto sottoscritto. Importante anche lo stanziamento di 700mila euro a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con l'obiettivo di completare alcune opere di infrastrutturazione che sono determinanti per il sistema logistico e trasportistico laziale e in particolare per il Porto di Civitavecchia e il nuovo porto commerciale di Fiumicino. Tutto questo in un'ottica di rilancio di un settore che, a causa del Covid, ha subito enormi danni economici". (segue) (Com)