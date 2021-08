Lazio: Fd'I, in collegato bilancio spese sbagliate e inutili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne risulta un Collegato insoddisfacente, in cui spiccano svariati 'omaggi' a favore di amici degli amici che smentiscono i propositi di oculatezza millantati da Zingaretti - continuano i consiglieri di Fd'I -. Non una voce per Roma Capitale che sta pagando duramente la rissa Grillini-Democratici sull'elezione del sindaco capitolino. Vuoto totale anche sulla semplificazione: non c'è una norma che faciliti e sveltisca le procedure, almeno per eventuali nuovi impianti di trattamento rifiuti. Nulla di nulla per il salvataggio di Alitalia e di tutto il contesto lavorativo legato all'aeroporto di Fiumicino. E' inammissibile inoltre che nel Collegato di Bilancio si trovino disposizioni su temi già discussi di recente in Consiglio Regionale come in materia Urbanistica, quando da poco è stato approvato un Piano Paesistico Territoriale che sta avendo effetti devastanti sul comparto costruzioni edilizie e sul settore agricoltura e relativi indotto, con pesanti conseguenze sull'economia del Lazio", conclude la nota di Fd'I. (Com)