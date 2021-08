Covid: superati i 200 milioni di contagi a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conto totale dei casi di Covid-19 in tutto il mondo ha superato quota 200 milioni. Lo indicano i dati della Johns Hopkins University, che tuttavia potrebbero sottostimare fortemente il numero reale dei contagi. La pandemia ha provocato 4,2 milioni di decessi in tutto il mondo: oltre 614 mila vittime negli Stati Uniti, 550 mila in Brasile, 425 mila in India, 240 mila in Messico e 200 mila in Perù. Sopra i 100 mila morti anche Regno Unito, Colombia, Francia, Italia e Russia. Si tratta tuttavia di dati particolarmente grezzi, poiché gli Stati seguono metodologie molto diverse tra loro per il conteggio dei decessi. Nelle ultime settimane l'emergere della variante Delta ha alimentato il ritmo dei contagi in molti Paesi: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nella settimana tra il 19 e il 25 luglio sono stati registrati circa 4 milioni di nuovi casi, molti dei quali in Paesi in cui le campagne vaccinali sono ancora in ritardo. Nella stessa settimana hanno perso la vita per Covid oltre 69 mila persone. (Nys)