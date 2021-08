Libano: Unifil, segnalato lancio di due razzi verso Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I radar di Unifil hanno segnalato oggi il lancio verso Israele di due razzi dal territorio libanese a nord del fiume Litani, che rappresenta il confine nord dell’area presidiata dai caschi blu delle Nazioni Unite. Lo riferisce Unifil in un comunicato. La zona di impatto, confermata dalle Forze armate israeliane (Idf), si trova presso l’abitato di Kiryat Shmona e la risposta non si è fatta attendere coinvolgendo anche il settore ovest dell’area di operazioni di Unifil a guida italiana. Oltre cinquanta colpi di artiglieria sono stati lanciati in aree non abitate. Il capo missione, il generale di divisione Stefano Del Col, sin da subito si è messo in contatto con le parti, l'esercito libanese e quello israeliano, invitandole ad “esercitare la massima moderazione per evitare ogni tipo di escalation e riportare stabilità e calma nel Sud del Libano". (segue) (Com)