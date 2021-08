Libano: Unifil, segnalato lancio di due razzi verso Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio indirizzato alle parti ha sottolineato come “si debba proseguire uniti, per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla risoluzione 1701 (2006) lavorando per mantenere la stabilità”. Peraltro proprio entro la fine del mese il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrà rinnovare il mandato di Unifil. In aggiunta, il comandante ha anche sottolineato l’importanza del rispetto della giornata odierna dedicata a coloro che hanno perso la vita a causa della esplosione al porto di Beirut, classificata fra le più devastanti dalla fine della seconda guerra mondiale. L’ Head of Mission e Force Commander di Unifil, una volta cessate le azioni di fuoco lungo la Blue Line, ha disposto l’avvio di una investigazione in cooperazione con le Laf. “Le nostre truppe sono rimaste a presidio delle loro posizioni in pieno rispetto al mandato ricevuto” ha dichiarato ai media locali e internazionali, “continuiamo a lavorare con costanza e in stretto coordinamenteo con le Laf”. Inoltre, “è necessario che le Forze armate libanesi esercitino il massimo controllo del territorio e la cooperazione con UNIFIL è fattore fondamentale per garantire la stabilità e per evitare potenziali escalation che potrebbero compromettere la cessazione delle ostilità”. Nella giornata di domani è stato convocato il meeting con le parti ( denominato tripartito) presso la posizione controllata dal contingente italiano di Unifil, al fine di discutere le condizioni di sicurezza e di stabilità dell’area. (Com)