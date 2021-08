© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio Monte dei Paschi di Siena ha valore non solo storico, ma anche commerciale: la sua tutela sarà una priorità, e l’obiettivo è di valorizzarlo in determinate aree geografiche anche per servizi finanziari qualificanti. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato su Mps. (Rin)