Lazio: Consiglio approva collegato a legge stabilità, ok anche all'assestamento bilancio

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio ha approvato, a maggioranza con 31 favorevoli e 15 contrari, la proposta di legge n. 294, concernente "disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali" (il cosiddetto collegato), col voto contrario del centrodestra e della consigliera Francesca De Vito, in dissenso dal suo gruppo M5s. Il voto finale è arrivato al termine di una seduta iniziata il 26 luglio e articolata in sei giornate di lavori d'Aula, nel corso delle quali è intervenuto anche il governatore Nicola Zingaretti, per una informativa al Consiglio in merito all'attacco hacker che ha prodotto il blocco dei sistemi informatici della Regione Lazio. Nella seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato anche la proposta di legge regionale n. 301 del 2 luglio 2021, concernente "assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023" con 30 voti favorevoli e 12 contrari. (segue) (Rer)