Roma: approvato ultimo bilancio giunta Raggi, il 19 agosto si scioglie consiglio (3)

- "È la prima volta che andiamo oltre i limiti di legge con la data di approvazione del bilancio. In questi cinque anni sono stati approvati i bilanci per tempo, non accadeva da anni, per dare continuità e stabilità all'ente", ha spiegato il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, anche lui eletto nel 2016 con il M5s e oggi passato a Forza Italia. "Sono state approvate all'incirca 850 delibere, 170 l'anno, in pratica una ogni due giorni - ha aggiunto De Vito -. Purtroppo non c'è stato sempre rispetto dell'Aula da parte della giunta nel trasmettere in tempo utile le delibere all'assemblea capitolina. Rivendico il lavoro fatto dall'Aula in questi anni. Da domani si apre l'ultimo ordine dei lavori che ci traghetterà verso la chiusura dei lavori dell'Aula Giulio Cesare". (segue) (Rer)