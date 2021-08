Libia: Emergency-Open Arms, le Camere vanno in vacanza dopo voto disumano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergency e Open Arms aggiungono: "Decine le richieste di aiuto da parte di imbarcazioni in pericolo partite dalle spiagge libiche alle quali le navi umanitarie presenti nella zona hanno cercato di prestare aiuto, non riuscendo tuttavia a raggiungerle tutte, costrette a inviare continue richieste di aiuto e mayday prima di ottenere risposte dalle autorità competenti. Proprio in questo momento, 800 naufraghi, salvati da equipaggi civili, attendono ancora un porto sicuro di sbarco. Nonostante questi ennesimi drammatici avvenimenti, nonostante il clamore suscitato dal voto alla Camera, le proteste davanti a Montecitorio, i ritardi e tentativi di chiudere la questione all'interno delle commissioni prima del voto al Senato, il nostro governo rinnova il sostegno alle missioni in Libia, ai suoi centri di detenzione e alla sua cosiddetta guardia costiera. Ribadiamo - concludono le Ong - che questa è una sconfitta durissima per la nostra democrazia e per l'Europa intera, l'ennesima deroga ai principi di umanità e legalità alla base della nostra Costituzione e del diritto internazionale". (Com)