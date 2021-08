Rai: Fuortes, corretta gestione economica indispensabile per i cambiamenti futuri azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corretta gestione economica "rappresenta la precondizione indispensabile per poter affrontare in modo adeguato i cambiamenti che la Rai dovrà mettere in campo". Lo ha detto Carlo Fuortes, neo amministratore delegato della Rai, nel corso dell'audizione davanti alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In questa logica, "nella prima riunione operativa del Cda, ho presentato una revisione del budget 2021 con un risultato in pareggio rispetto a un disavanzo di 57 milioni di euro del budget iniziale", ha aggiunto Fuortes. (Rin)