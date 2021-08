Lazio: Grippo (Azione), in collegato emendamenti che pensano a ripartenza e a più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anziani, bambini, persone con disabilità, ma anche cultura, artigianato e formazione musicale. In questo collegato di Bilancio sono intervenuta con emendamenti che pensano alla ripartenza e ai più fragili, così provati da questo periodo difficile". Così Valentina Grippo, presidente del Gruppo Misto del Lazio, all'approvazione in Consiglio regionale del Collegato di Bilancio 2021-2023. "Per quanto riguarda la formazione in campo musicale - aggiunge - è stato approvato un emendamento che istituisce l'elenco delle scuole di educazione musicale nel Lazio e i relativi interventi per la loro promozione e valorizzazione. Da oggi, chi insegna musica potrà ottenere il riconoscimento regionale, e quindi accedere ai fondi, alle agevolazioni fiscali e soprattutto costituire un tassello fondamentale della formazione dei cittadini del Lazio. Sui servizi educativi, oggi si è concluso un percorso intrapreso da tempo con le associazioni del settore, con cui ho avuto modo di individuare e superare alcune criticità dei servizi per la prima infanzia e in particolare gli spazi gioco". (segue) (Com)