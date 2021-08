Lazio: Grippo (Azione), in collegato emendamenti che pensano a ripartenza e a più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione - prosegue ancora - è ora pronta a supportare economicamente tutti i servizi educativi, anche in caso di chiusura straordinaria, e i genitori grazie ad orari di frequenza più flessibili. Oltre ad essermi occupata di formazione e servizi all'infanzia, ho avuto modo di riflettere con molti presidenti e coordinatori di centri anziani su come l'invecchiamento attivo richiederebbe un piano articolato di azioni. Grazie agli emendamenti approvati non solo verrà permesso ai centri anziani di avere un rapporto di intergenerazionalità, favorendo la partecipazione anche delle fasce di età giovanili, ma permetterà anche loro di uscire dalla visione di struttura assistenziale, identificandoli come centri culturali ad interesse sociale. In ultimo, per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie, ho da sempre combattuto per affermare un principio fondamentale della nostra Costituzione che è il diritto alla Salute, inteso come fa l'Oms quale diritto a vivere a pieno la propria esistenza con dignità. Ho fatto un emendamento che dice esattamente questo e cioè che non sono accettabili limitazioni per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie essenziali che escludano qualcuno da questo diritto (si pensi alle graduatorie del Comune di Roma sulla disabilità gravissima o a tanti altri casi)". (Com)