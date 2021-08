Lazio: assessore Turismo, in collegato bilancio spinta verso futuro per migliori servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il supporto agli amministratori - continua l'assessore Corrado -arriva anche attraverso il contributo che garantiamo per il 50 per cento della spesa totale sostenuta dagli enti locali interessati dal mantenimento degli uffici del giudice di pace al fine di garantire un più agevole accesso al sistema giustizia e quindi assicurare una risposta più immediata e prossima al tessuto socio-culturale ed economico dei territori. Anche per quanto riguarda il settore turistico, asset economico fondamentale per la nostra Regione, nel Collegato facciamo un salto in avanti nel rilancio avviato in questi mesi, tenendo conto delle richieste che sono arrivate dalle imprese e dagli operatori turistici. Investiamo in una strategia che si articola su più fronti e che rafforza la collaborazione con Convention Bureau Roma e Lazio. Serve un supporto incisivo all'offerta congressuale, fieristica e ad alto impatto economico sul territorio, molto diffusa nel Lazio e in sofferenza per lo stop delle attività a causa della pandemia. Vogliamo innalzare gli standard di qualità delle destinazioni, facilitare l'incontro con la nuova domanda anche attraverso il dialogo fra gli attori pubblici e privati e promuovere sul mercato della Business Travel e Meeting Industry la destinazione e l'offerta di spazi e servizi presenti sul territorio regionale. Mettiamo in campo risorse e rafforziamo la strategia e la programmazione per la gestione degli investimenti pubblici degli enti locali per migliorare sempre di più la qualità della vita nella nostra Regione e per renderla più attrattiva dal punto di vista turistico", conclude Corrado. (Com)