Usa-Regno Unito: colloquio Blinken-Raab su risposta ad attacco contro petroliera Mercer Street

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario agli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, con il quale ha discusso degli sforzi coordinati a livello internazionale per rispondere all'attacco che ha colpito la scorsa settimana la petroliera Mercer Street, causando la morte di un cittadino britannico e di un romeno. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Sia Washington che Londra attribuiscono l'azione all'Iran. Blinken ha colto l'occasione per estendere le proprie condoglianze alla famiglia della vittima britannica. (Nys)