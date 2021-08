Cile: Sinovac annuncia avvio produzione locale vaccino CoronaVac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica avrà una capacità di produzione di 60 milioni di dosi all'anno di CoronaVac oltre a vaccini contro l'influenza e l'epatite. L'obiettivo è quello di esportare i farmaci in tutta la regione. Attualmente il vaccino CoronaVac è utilizzato anche in Brasile, Colombia, Ecuador, Messico e Uruguay. Grazie soprattutto all'uso massiccio del farmaco anti Covid-19 di Sinovac il Cile detiene una delle migliori percentuali al mondo quanto a vaccinazioni, con oltre l'80 per cento della popolazione immunizzata con due dosi. (Abu)