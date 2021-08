Italia-America latina: decretati i vincitori prima edizione premio Iila-Cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italo latino americano (Iila), grazie al sostegno del ministero degli Esteri e Cooperazione internazionale italiano, in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Festa del Cinema di Roma, ha attivo il primo Premio dedicato al settore cinematografico, destinato a supportare l’industria cinematografica latinoamericana, con l’obiettivo di valorizzare i nuovi linguaggi del mondo dell’audiovisivo in America Latina e Caraibi, uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia. Il premio, si legge in un comunicato dell'Iila, ha voluto riconoscere l’innovatività e la creatività dei giovani registi latinoamericani. Alla prima edizione del Premio, rivolto a registi, case di produzione e istituti cinematografici dei paesi latinoamericani membri dell’Iila (Argentina, Stato plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Repubblica bolivariana del Venezuela), hanno partecipato 22 cineasti da Argentina (7); Brasile (5); Cile (1); Cuba (1); Ecuador (1); Messico (2); Repubblica Dominicana (3); Uruguay (1); Repubblica bolivariana del Venezuela (1). Sono stati dichiarati vincitori della prima edizione del Premio Iila-Cinema per la Categoria fiction: Joaquín Mauad (Uruguay), Años luz, vincitore; José Antonio de la Torre Vega (Messico), Acordes, menzione d’onore. Per la categoria documentari: Camila Daniela Rey (Argentina), Danza combate, vincitrice; Everlane Moraes Santos (Brasile/Cuba), Pàttàki, menzione d’onore. Per la categoria innovazione: Alejandro Alonso Estrella (Cuba), Terranova, vincitore. (segue) (Com)