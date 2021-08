Italia-America latina: decretati i vincitori prima edizione premio Iila-Cinema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giuria è stata presieduta da Felice Laudadio (già direttore della Mostra del Cinema di Venezia e presidente della Fondazione centro sperimentale di cinematografia) e composta da Esteban Ferrari (Presidente Feisal - Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina - Argentina), Eleonora Loner (regista, Brasile), Daniela Michel (direttrice Festival de Morelia – Messico), Giorgio Gosetti (direttore Casa del Cinema, Italia) e Giovanna Taviani (regista-Italia), si è riunita virtualmente il 28 luglio 2021, per selezionare i vincitori per le tre categorie in gara. Come da regolamento, ognuno dei tre vincitori avrà diritto a un viaggio e un soggiorno di 10 giorni a Roma, nel mese di ottobre 2021. Durante la loro permanenza a Roma, i vincitori assisteranno alla cerimonia di premiazione e alla proiezione delle loro opere, che avrà luogo il 24 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma, all’interno del programma di “Risonanze”, rassegna nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Inoltre, i vincitori parteciperanno a una serie di incontri che l'Iila organizzerà con professionisti e studenti di cinema, definiti in base al profilo e agli interessi di ciascuno dei vincitori. La giuria ha inoltre deciso, eccezionalmente, di proiettare anche le opere insignite della menzione d’onore. (Com)