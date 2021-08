Industria: Mise, Giorgetti in visita in Friuli-Venezia Giulia 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del G20 sull'economia digitale, il ministro Giancarlo Giorgetti è in Friuli-Venezia Giulia dove ha visitato lo stabilimento siderurgico della Danieli a Udine, l'Area Science Park e la base operativa e logistica di Saipem a Trieste. E' quanto si legge in una nota. Prima tappa a Udine dove si è recato al sito della Danieli, azienda all'avanguardia nella realizzazione di una produzione ecosostenibile. Giorgetti ha avuto un cordiale colloquio con la proprietà prima di proseguire la visita negli impianti dove è stato accompagnato anche dal presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Durante la sua visita all'interno dello stabilimento, il ministro ha potuto osservare le varie fasi del processo produttivo che avviene attraverso l'impiego di tecnologia altamente innovativa. "La Danieli - ha dichiarato il ministro - è un’azienda che è già nel futuro, dove si conciliano produzione e sostenibilità ambientale. Qui le riforme del Pnrr sono già realtà". La visita del ministro è poi proseguita a Trieste nell'Area Science park dove è stato presentato il Digital Innovation Hub del Friuli-Venezia Giulia che supporta le imprese del territorio nella trasformazione digitale e nel trasferimento tecnologico. "E' una realtà che, con successo, si misura ogni giorno nel trasferimento tecnologico e nel confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese", ha sottolineato Giorgetti. (segue) (Com)