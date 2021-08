Industria: Mise, Giorgetti in visita in Friuli-Venezia Giulia  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Illustrato, inoltre - continua la nota - il progetto Opificio digitale che ha l'obiettivo di accelerare la trasformazione del settore manifatturiero, attraverso una piattaforma digitale integrata e aperta. Si tratta di un progetto finanziato dal Mise e dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato in partnership con l'azienda Wartsila Italia. Presentati infine due progetti che si inseriscono nella strategia del Pnrr su cybersecurity, con un esperimento di comunicazione quantistica, e sull'idrogeno. Il ministro ha, infine, visitato la base operativa e logistica di Saipem, presso la zona franca del porto vecchio di Trieste, dove sono ospitati alcuni esempi di tecnologia avanzata di Saipem: i droni sottomarini e OIE, sistema in grado di bloccare una eventuale perdita a mare di idrocarburi da un pozzo danneggiato. (Com)