Attacco hacker: Asl Roma 5, le modalità di prenotazione prestazioni ambulatoriali specialistiche

- Da domani e fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, sarà possibile contattare la centrale operativa Asl Roma 5 per effettuare le prenotazioni con le seguenti modalità: chiamando il numero 0774 775151 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00; scrivendo a prenotazioni.emergenza@aslroma5.it. "Al momento della prenotazione si dovrà essere in possesso della prescrizione medica, di un recapito telefonico e un eventuale indirizzo mail. Sono garantite le prestazioni già prenotate", si legge in una nota. (Com)