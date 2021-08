Difesa: Aimi, FI al fianco dei nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Aimi, senatore di Forza Italia e capogruppo in commissione Affari esteri, segnala: "La geografia ha posto l'Italia tra il Nord e il Sud del mondo e, pur occupando uno spazio apparentemente insignificante - siamo lo 0,22 delle terre emerse - negli anni siamo riusciti a diventare una grande potenza internazionale. Questo è testimoniato dalla nostra presenza nelle missioni internazionali, come secondo contributore, ed è la dimostrazione più palese ed evidente dell'importanza che riveste l'Italia all'interno dello scacchiere internazionale, e nonostante tutto ciò in questo momento siamo fragili. In molte zone del Mediterraneo - continua il parlamentare in una nota - spirano da ormai un anno venti di guerra, Grecia, Turchia e ora anche in Libia, e pochi giorni fa siamo stati anche ripresi dall'ambasciatore Israeliano in Italia, che ci ha ammonito su quanto sta accadendo in quello che il mondo percepisce come 'il giardino di casa nostra'. E ancora Algeria e Tunisia, dove tra poco si insedierà il presidente Raisi. Si tratta di situazioni esplosive, e noi abbiamo bisogno di tutti i 9.449 soldati e che in questo momento sono impegnati nelle missioni di pace, uomini e donne dislocati in 40 Paesi del mondo che tutelano e garantiscono anche i nostri interessi. Per questo voteremo si al proseguimento delle missioni internazionali da parte dell'Italia. Forza Italia è stata, è e sempre sarà al fianco dei nostri soldati". (Com)