Roma: De Priamo (Fd'I), ora Raggi non ha alibi, presenti contro offerta su ex deposito Atac

- "Dopo aver condotto una dura opposizione che ha fatto superare il termine del 31 luglio e quindi attivare la procedura di comunicazione al Prefetto, abbiamo oggi responsabilmente consentito la votazione della salvaguardia di bilancio in tempo utile affinché fosse presentata la controfferta per salvare l'ex deposito Atac di piazza Ragusa e gli altri". Così a margine dei lavori dell'Assemblea capitolina il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Abbiamo deciso di non dare alibi alla giunta Raggi che già non partecipando all'asta ha messo gravemente a rischio il suo patrimonio. Ora - conclude De Priamo - si sbrighino a presentare la controfferta senza fare altri danni". (Com)