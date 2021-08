Iraq: primo ministro al Kadhimi ordina rafforzamento misure di sicurezza prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa al Khadimi, ha incaricato le autorità di sicurezza di intensificare la sicurezza in vista delle elezioni parlamentari, previste a ottobre, per assicurarne il successo in tutti i centri elettorali. La decisione è stata annunciato durante una riunione del Consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Al Kadhimi discusso gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della sicurezza e gli sforzi dell'intelligence per rintracciare le cellule dello Stato islamico (Is) rimaste nel Paese.(Res)