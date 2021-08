Lavoro: Fiom, approvato accordo smart working in Exprivia con 80,5 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sullo smart working in Exprivia è stato approvato con l’80,5 per cento dei consensi delle lavoratrici e dei lavoratori, che nonostante il periodo feriale hanno partecipato massicciamente al voto con il 70 per cento circa degli aventi diritto. Lo afferma in una nota Fabrizio Potetti, coordinatore nazionale Exprivia per la Fiom-Cgil. “Un risultato importante e per niente scontato per una trattativa difficile che non ha risolto tutti i punti ma che complessivamente tra parte economica e parte normativa tra cui la regolamentazione concreta del diritto al distacco, rappresenta un passo avanti notevole rispetto agli accordi individuali che l'azienda aveva fatto firmare ai lavoratori: aappiamo che ci sono comunque dei punti critici e ringraziamo tutti i lavoratori per le discussioni fatte nelle assemblee e per le iniziative di lotta a cui hanno partecipato”, ha detto, aggiungendo che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva “cominceremo a preparare la piattaforma di rinnovi dell'integrativo in cui proveremo ad affrontare i temi non risolti in questo accordo". (Com)