Roma: Rampelli (Fd'I), bene operazione forze ordine, ascoltate nostre denunce su degrado e illegalità

- "Plaudiamo all'intervento delle forze dell'ordine per la maxi operazione nell'area della stazione Termini, volta al ripristino della sicurezza in un quadrante che vive da anni nell'illegalità e nel degrado". È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Doppia soddisfazione - aggiunge - perché abbiamo portato le nostre denunce al Prefetto di Roma Piantedosi e fino in Parlamento, interrogazioni per segnalare l'emergenza sicurezza e chiedere la bonifica della zona. Un'azione che si lega agli esposti presentati dai comitati e dai residenti, che tratteggiano un quadro di grave invivibilità. Una zona franca con affittacamere abusivi che ospitano clandestini, spaccio di droga e trans che compiono i loro atti osceni nei portoni o in mezzo alla strada. Insieme ai cittadini, comitati e a coloro che hanno attività nel perimetro attorno alla Stazione Termini, recentemente abbiamo manifestato contro lo stato di abbandono dello storico rione Esquilino. Una fiaccolata in via Giolitti, Marsala e piazza dei Cinquecento, per chiedere maggiore presenza di forze dell'ordine nel quartiere. Degrado che non riguarda solo Termini ma tutta Roma. Il tema sicurezza sia tra i primi punti in agenda del nuovo sindaco della Capitale".(Com)