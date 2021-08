Venezuela: l'Ops invierà 3,2 milioni di dosi vaccini anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione panamericana per la salute (Ops) invierà al Venezuela 3,2 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19, nel quadro del meccanismo Covax. Lo ha annunciato parlando in conferenza stampa Ciro Ugarte, direttore emergenze sanitarie dell’Ops. In particolare, Caracas riceverà tra agosto e settembre 2,6 milioni del vaccino della cinese Sinopharm e 600 mila della cinese Sinovac. Lo scorso 1 agosto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che il Paese attende "nei prossimi giorni" vaccini contro il nuovo coronavirus per "6,2 milioni di persone". Si tratta, ha detto il presidente durante un discorso trasmesso da "Venezolana de Television", dei vaccini messi a disposizione dal meccanismo Covax. "Hanno già stabilito un cronoprogramma e nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare gli aerei con i vaccini del sistema Covax", ha detto Maduro senza specificare la marca dei farmaci, parlando di una integrazione "alla campagna portata avanti con i vaccini cinesi e russi". (segue) (Vec)