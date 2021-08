Venezuela: l'Ops invierà 3,2 milioni di dosi vaccini anti Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha inoltre parlato dell'imminente "arrivo del vaccino cubano Abdala", in "grandi quantità". Ad oggi Caracas denuncia un totale di oltre 306 mila casi di contagio da nuovo coronavuirus, 11.500 dei quali ancora attivi, con circa 3.600 decessi per cause riconducibili alla Covid-19. Cifre contestate dalle associazioni mediche e da alcune organizzazioni non governative. Secondo stime di "Our world in data" solo il 3,9 per cento della popolazione venezuelana, poco più di un milione di persone, ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. (segue) (Vec)