Venezuela: l'Ops invierà 3,2 milioni di dosi vaccini anti Covid-19 (3)

- La consegna dei vaccini del meccanismo Covcax al Venezuela è stata oggetto di una lunga e complessa trattativa. Il governo di Caracas ha siglato nel settembre 2020 un accordo con Covax per la fornitura di un totale di 11.374.400 dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione al costo di 119.999.920 dollari (circa 100 milioni di euro). Lo scorso 4 luglio il presidente Nicolas Maduro minacciava di chiedere la restituzione delle quote pagate se l'Oms non avesse provveduto all'invio dei vaccini. A inizio giugno la vice presidente Delcy Rodriguez, citando una nota di Covax all'ambasciatore del Venezuela presso le Nazioni Unite, Hector Constant Rosales, segnalava che quattro quote pagate all'Oms erano state bloccate dalla banca svizzera Ubs a causa delle sanzioni internazionali imposte al governo di Nicolas Maduro. (segue) (Vec)