Difesa: Rauti, Fd'I vota a favore della missioni ma basta approvazioni ex post

- "Abbiamo sempre votato a favore delle missioni internazionali e saremo sempre al fianco dei nostri soldati ma basta con i ritardi con i quali vengono trasmesse le delibere governative al Parlamento sulle nostre missioni all'estero, siamo di fronte a una schizofrenia per cui spesso approviamo missioni ex post, quando già si sono concluse. Ci devono essere tempi puntuali per potersi confrontare, anche sugli scenari politici più critici e mutevoli". Lo ha affermato in dichiarazione di voto il senatore Isabella Rauti, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia. "Mentre noi discutiamo - ha sottolineato la parlamentare - i Talebani stanno riconquistando pezzo pezzo l'Afghanistan dal quale ci siamo ritirati senza che il governo, oltre ai passaggi televisivi, provvedesse ad un passaggio parlamentare; la stessa mancanza di rispetto dimostrata dall’assenza di Autorità politiche ed istituzionali al ritorno in Italia del nostro Contingente, della Brigata Folgore e della Bandiera di guerra del 186 Reggimento. Sono queste le situazioni in cui si prova un forte senso di impotenza, perché i nostri militari - impegnati in Patria o all’Estero - meritano più rispetto; e più attenzione i Ministeri competenti dovrebbero prestare per chi , come i nostri interpreti e collaboratori in Afghanistan , ci hanno affiancato nella cooperazione civile e militari e nella costruzione della pace nonché nel fronteggiare la minaccia terroristica". (segue) (Rin)