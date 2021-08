Difesa: Rauti, Fd'I vota a favore della missioni ma basta approvazioni ex post (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Ci sono tanti nodi da affrontare, dalla missione Irini in Libia al rapporto con gli Emirati Arabi che ci hanno sfrattato dalla base aerea di Al Minhad lo scorso 2 luglio. Anche il rifinanziamento della missione di assistenza alla Guardia Costiera della marina militare richiede un confronto politico che impegni il governo ad una verifica e ad una programmazione diversa per il futuro. Le divisioni interne alla maggioranza non possono ricadere sulle nostre missioni - ha concluso Rauti -, io vorrei che la nostra politica estera fosse all'altezza delle divise che indossano i nostri soldati e del loro impegno straordinario sul campo". (Rin)