Incendi: Giunta regionale abruzzese traccia primo bilancio danni

- La Giunta regionale abruzzese, presieduta dal presidente Marco Marsilio, nel corso della riunione di questa sera, ha tracciato un primo bilancio sui danni dei numerosi incendi avvenuti nella giornata del 1 agosto, che hanno interessato il territorio regionale. Su proposta dello stesso presidente è stato dichiarato l'eccezionalità degli eventi, ai sensi del decreto legislativo numero 1 del 2018, per i gravi danni causati al patrimonio boschivo e alle infrastrutture pubbliche e strutture private. Nei Comuni di Pescara, Farindola e Ortona sono state evacuate complessivamente 150 persone. Per lo spegnimento degli incendi, nella giornata del primo agosto, sono stati impiegati circa 180 volontari, utilizzati 65 mezzi regionali e aerei della flotta nazionale del Coau. Per i primi interventi, la Giunta ha deliberato un fondo di 50 mila euro che si aggiunge all'intervento economico deliberato dal Consiglio regionale nella seduta di ieri. (Gru)