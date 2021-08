Libano: Di Maio, stabilità e prosperità Paese cruciali per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità, la sicurezza e la prosperità del Libano sono cruciali per la regione nel suo complesso. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi in modalità virtuale alla Conferenza internazionale di sostegno alla popolazione libanese, promossa congiuntamente da Francia e dalle Nazioni Unite in occasione del primo anniversario delle esplosioni al porto di Beirut. Nel suo intervento, riferisce una nota della Farnesina, il ministro Di Maio ha sottolineato l'importanza dell'impegno della comunità internazionale a sostegno del popolo libanese e a favore della ripresa nel Paese dei Cedri, sforzo cui l'Italia concorre con convinzione attraverso un ampio ventaglio di iniziative. Il titolare della Farnesina ha ricordato il significativo sostegno umanitario messo in campo dall'Italia all'indomani dell'emergenza determinata dalle esplosioni del 4 agosto 2020, tra cui l'invio di oltre 65 tonnellate di aiuti umanitari e il dispiegamento di mezzi e squadre di esperti. (segue) (Com)