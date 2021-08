Libano: Di Maio, stabilità e prosperità Paese cruciali per la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, ha aggiunto il ministro Di Maio, è fortemente impegnata attraverso il sostegno alle forze armate libanesi, la protezione del patrimonio culturale del Paese, le iniziative di riabilitazione delle abitazioni popolari e di assistenza sociale e, anche in un'ottica regionale, con la partecipazione alla missione di peacekeeping Unifil. Nel ribadire che la stabilità, la sicurezza e la prosperità del Libano sono cruciali per la regione nel suo complesso, il ministro Di Maio ha concluso esortando il nuovo primo ministro-designato Mikati e tutte le forze politiche libanesi a intensificare il loro impegno affinché si giunga in tempi rapidi alla formazione di un esecutivo. (Com)