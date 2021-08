Difesa: dieci senatori votano contro rifinanziamento assistenza Guardia costiera libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo votato contro il rifinanziamento della missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica. Sono infatti provate al di là di ogni possibile dubbio le sistematiche violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia". Lo dichiarano Loredana De Petris, Francesco Verducci, Emma Bonino, Piero Grasso, Vasco Errani, Francesco Laforgia, Vincenzo D'Arienzo, Maurizio Buccarella, Tommaso Nannicini, Sandro Ruotolo. "Nei centri di detenzione gestiti dalle autorità libiche - continuano i parlamentari in una nota - le persone subiscono violenze inaudite: vengono torturate, violentate, uccise o vendute come schiavi. Le collusioni, e spesso la sovrapposizione, tra la Guardia costiera libica e le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani sono state oggetto di diverse indagini anche della magistratura italiana. Le operazioni della Guardia costiera libica, finanziata dal robusto e crescente contributo economico dell'Italia, non possono essere considerate salvataggi. Si tratta invece azioni di intercettazione spesso violenta che si svolgono senza che vengano rispettati i requisiti fondamentali previsti dalle condizioni internazionali. Continuare a sostenere direttamente e indirettamente la deportazione di uomini donne e bambini nei centri di detenzione in Libia facendo finta che questa realtà non esista configura nei fatti una violazione delle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani". (segue) (Com)