Attacco hacker: Laziocrea, perimetro dei servizi offerti da convenzione Consip

- In merito al rapporto di partnership con il gruppo Leonardo, LazioCrea precisa che "il 16 novembre 2018 ha aderito alla convenzione Consip avente ad oggetto 'procedura ristretta per l'affidamento di servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa delle pubbliche amministrazioni' ". Così in una nota di LazioCrea. "La gara è stata vinta da un'ati con capofila il gruppo Leonardo - aggiunge - e ha riguardato la fornitura di servizi specialistici per vulnerability assessment, monitoraggio e definizione dei primi processi e procedure per la sicurezza informatica. L'accordo, che è stato rinnovato negli anni, ha inoltre avuto ad oggetto la gestione della sicurezza informatica e la fornitura di servizi professionali volti a progettare un soc (security operation center) ed un cert (computer emergency response team) di primo livello".(Com)