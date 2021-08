Brasile: prezzi immobili residenziali aumentati dello 0,64 a luglio, record dal 2014 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio, 15 delle 16 capitali di stato monitorate da FipeZap hanno registrato un aumento del prezzo medio di vendita degli immobili. Gli aumenti maggiori sono stati osservati a Vitoria (Espirito Santo), 2,74 per cento, Curitiba (Paranà), 1,79 per cento, e Goiania (Goias), 1,75 per cento. Tra le capitali, l'indagine ha mostrato che il prezzo più alto per metro quadrato nel paese si registra a San Paolo (San Paolo), con 9.569 real (1.550 euro) in media, seguito da Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 9.565 real (1.549) e Brasilia (Distretto federale) 8.469 real (1.533). I valori più bassi sono stati osservati a Campo Grande (Mato Grosso) con 4.330 (701 euro), Joao Pessoa (Paraiba) con 4.708 real (762 euro) e Goiania (Goias) con 4.804 real (778 euro). (Brb)