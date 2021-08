Francia: Consiglio di Stato multa governo per non aver fatto abbastanza su qualità dell'aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato ha comminato una multa da 10 milioni di euro al governo francese per non aver fatto abbastanza per migliorare la qualità dell'aria in alcune parti del Paese. Lo stesso Consiglio di Stato francese aveva ordinato al governo, nel 2017, di ridurre i livelli di inquinamento per quanto riguarda le Pm10 in otto zone del Paese. Nel 2020 aveva poi stabilito che cinque di queste zone stavano ancora scontando una situazione grave per quanto riguarda la qualità dell'aria, intimando il governo di Parigi a porre rimedio entro sei mesi. I soldi della multa comminata oggi verranno divisi tra alcune associazioni ambientaliste. Le aree coinvolte in questa decisione sono quelle di Parigi, Lione, Marsiglia, Tolosa e Grenoble. (Frp)