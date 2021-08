Mps: Messina (Intesa Sanpaolo), positivo tutto ciò che stabilizza il sistema bancario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione tra Unicredit e Mps è “ancora in divenire”, ma in una fase come questa rappresenta un valore tutto ciò che può contribuire a stabilizzare il sistema bancario nazionale e aiutare l’Italia ad accelerare in termini di crescita. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa organizzata oggi dopo la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. “Trovare soluzioni a situazioni o componenti che necessitano di sostegno è sicuramente positivo, e non vedo elementi che potrebbero rappresentare fattori di criticità per Intesa Sanpaolo”, ha detto, sottolineando l’importanza di tutelare al meglio l’occupazione. (Rin)