Roma 2021: Sce, come dice il nostro manifesto vogliamo fare una "rivoluzione di ottobre"

- "Parte oggi la campagna comunicativa di Sinistra civica ecologista, la lista ecosocialista che sostiene Roberto Gualtieri sindaco. Come dice il nostro manifesto, noi vogliamo fare una 'rivoluzione di ottobre', vincere le elezioni e contribuire in modo autonomo e indipendente al governo del cambiamento in città. La nostra è una campagna che rivendica identità e innovazione: due fattori chiave da cui può ripartire Roma. Senza mai perdere l'ironia". Così in una nota di Sinistra civica ecologista. (Com)