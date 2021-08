Mps: Messina (Intesa Sanpaolo), non ostacoleremo operazione Unicredit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo non ha alcuna intenzione di ostacolare una eventuale operazione di Unicredit su Mps. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato della banca, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa organizzata oggi dopo la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. “Chiedere al regolatore di intervenire sull’operazione di un competitor in cui non si è direttamente coinvolti sarebbe una dimostrazione di debolezza importante: da parte nostra non ci sarà alcun tipo di ostruzione, indipendentemente dall’acquirente”, ha detto. (Rin)