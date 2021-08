Brasile: ambiente, procura federale apre tre inchieste su operato governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Brasile ha ordinato l'apertura di tre inchieste per indagare sulle azioni del governo di Jair Bolsonaro in materia ambientale. In particolare la magistratura vuole far luce sulle eventuali illegalità relative alla militarizzazione delle posizioni di vertice degli organismi di controllo legati al ministero, come nel caso dell'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali (Ibama). La procura verificherà poi la condotta del dipartimento della Comunicazione sociale della presidenza della Repubblica, in merito alla divulgazione da parte del governo di dati divergenti dalla realtà relativi agli incendi che hanno investito il Brasile negli ultimi anni. In ultimo, gli inquirenti verificheranno l'eventuale irregolarità nel processo di approvazione di pesticidi per uso agricolo autorizzati da parte del ministero negli anni 2019 e 2020. Le inchieste sono state aperte per disposizione del procuratore della Repubblica, Felipe Braga, dopo un'analisi preliminare da cui è emersa la necessità di indagini formali per approfondire i casi e valutare la responsabilità. (segue) (Brb)