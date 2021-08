Brasile: ambiente, procura federale apre tre inchieste su operato governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi riguardano tutti la gestione dell'ex ministro, Ricardo Salles, dimessosi dall'incarico lo scorso 23 giugno. Salles, che ha ricoperto la carica dall'inizio del mandato di Bolsonaro nel 2019, è indagato in due inchieste presso la Corte suprema federale (Stf). La prima è relativa a un'indagine per traffico illecito di legname, denominata Akuanduba. In quest'ambito la Polizia federale ha eseguito il 19 maggio 35 mandati di sequestro e perquisizione presso ufficio e residenza del ministro Salles, e di altri funzionari del ministero e dell'Ibama. L'azione della polizia è stata disposta dal giudice della Corte suprema federale (Stf), Alexandre de Moraes. Magistratura e polizia indagano sui reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, abuso d'ufficio e contrabbando praticati da pubblici ufficiali e imprenditori dell'industria del legno. (segue) (Brb)