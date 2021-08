Brasile: ambiente, procura federale apre tre inchieste su operato governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto ricostruito, il 10 gennaio 2020, l'autorità statunitense della pesca e dei servizi forestali (Fws) aveva fermato, nello stato della Georgia, tre container contenenti legno esportato dal Brasile, da una società con sede ad Ananindeua nello stato brasiliano di Parà). Il materiale non aveva la documentazione necessaria per provare la sua provenienza legale. Da quel momento in poi, secondo i fatti narrati nella decisione di Moraes, Ibama ha inviato "una serie di risposte contrastanti", informando a volte che il legno esportato non era stato analizzato dal settore competente, a volte sostenendo che la spedizione del carico aveva soddisfatto tutti i requisiti legali. (segue) (Brb)