Brasile: ambiente, procura federale apre tre inchieste su operato governo (5)

- La seconda inchiesta è stata aperta, sempre presso la Corte suprema, su richiesta dell'Ufficio del procuratore generale della Repubblica (Pgr) per presunti illeciti amministrativi. L'indagine, a firma dal sostituto procuratore Humberto Jacques de Medeiros, punta a verificare la condotta del ministro relativamente a disposizioni amministrative adottate con l'apparente obiettivo di ostacolare le ispezioni di preservazione ambientale da parte della polizia e degli organi di tutela dell'ambiente, e tentare di eludere e indagini in corso da parte della Polizia federale in merito all'azione di organizzazioni criminali coinvolte nel traffico illecito di legname. La richiesta della Pgr è basata sulla denuncia presentata dalla Polizia federale lo scorso aprile contro Salles e il presidente dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), Eduardo Bim. (Brb)